Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легендарний іспанець згадав "золоті часи" збірної Іспанії.

Колишній півзахисник каталонської Барселони та збірної Іспанії Андреас Іньєста висловився про гру "Фурії Рохи" на чемпіонаті Європи — 2024. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Чи нагадує мені ця збірна Іспанію 2008-го та 2010-го років? Не знаю, тому що я не в ній, але нинішня команда передає дуже позитивні речі, особливо впевненість. У цьому її схожість із нашою. У них теж дуже хороші стартові 11 та дуже якісні заміни.

Що б виділив у їхній грі? Наявність двох чистих вінгерів визначає багато чого під час матчу, але водночас у півзахисті є гравці, які можуть володіти м'ячем, такі, як Родрі, Фабіан Руїс, Педрі, Мікель Меріно, Дані Ольмо. Вони комбінують, але коли м'яч доставляється на фланг і у вас є футболісти, які обіграють один в один, — це дуже чітка відмінна риса.

У нашій збірній двома вінгерами могли бути Давід Сільва і я, але ми не були такими гравцями. Це різні характеристики. У фіналі Євро-2012, який ми виграли, грали Бускетс, Хабі Алонсо, Хаві, Давід Сільва, Сеск Фабрегас і я. Давіда Вільї не було, а Торрес не виходив у старті", — сказав Іньєста.