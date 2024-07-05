Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі склади команд на гру Євро-2024.

В рамках чвертьфінального матчу чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії зіграє проти національної команди Франції. В стартовому складі збірної Портуналії зіграють Кріштіану Роналду та Пепе. У французів відзначимо появу Рандала Коло Муані.

Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Діаш, Мендеш — Вітінья, Палінья, Фернандеш — Сілва, Роналду, Леау

Запасні: Патрісіу, Са, Інасіу, Семеду, Сілва, Далот, Перейра, Невеш, Нунес, Невеш, Нету, Феліш, Жота, Фернандеш, Рамуш

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Камавінга — Грізманн — Коло Муані, Мбаппе

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клосс, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Дембеле, Тюрам, Коман, Баркола, Жиру

Нагадаємо, початок матчу Португалія — Іспанія заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн- трансляцією на нашому сайті.