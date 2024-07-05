Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда де ла Фуенте дотисла господарів турніру завдяки голу Меріно (2:1).

В рамках чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії грала проти національної команди Німеччини. У стартовому складі Фурії Рохи обійшлось без несподіванок, тоді як Юліан Нагельсманн повернув до основи Джоната Та та довірив місце в старті Емре Джану та Лерою Сане.

З перших хвилин зустрічі німці продемонстрували готовність грати дуже жорстко. Спочатку здавалось, що травму отримав Кукрелья, але захисник продовжив матч. Менше пощастило Педрі, проти якого грубо зіграв Тоні Кроос. Півзахисника довелось замінити на Ольмо.

Що стосується небезпечних моментів, то команди почали дуже жваво. На самому старті гри Вільямс покотив на Морату в штрафний, той вдало скинув м'яч в центр, а Педрі пробив низом з підступів до штрафного — Ноєр був на місці. Німці змогли відповісти ближче до середини тайму, коли Гюндоган підключив Кімміха правим флангом, а той навісив на Гаверца — Кай пробив головою, втім переграти Сімона не зміг.

Команди було трохи важко створювати дійсно небезпечні моменти, о гравці не соромились порушувати правила. Ближче до кінця тайму Гаверц отримав пас з глибини, прийняв м'яч грудьми та пробив метрів з 17 — удар вийшов заслабким для того, щоб здивувати Сімона. У відповідь Вільямс прибрав Рюдігера на прийманні та пробив з лівої в ближній кут — Ноєр врятував.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а на початку другого тайму продовжили грати доволі активно. Спершу Мората отримав м'яч в чужому штрафному в 5 метрах від воріт і другим дотиком пробив над поперечиною. А вже за декілька хвилин Ямал покотив з правого флангу в центр, а Ольмо ударом в один дотик вразив кут воріт. 1:0.

Після цього іспанці діяли трошки обережніше, але зовсім не забували про атаку. Німці йшли вперед великими силами й могли зрівняти рахунок, коли Вірц віддав передачу з правого флангу в центр, а Фюллькргу пробив вже в падінні в боротьбі з Начо — стійка врятувала іспанців. Ще один момент виник, коли Сімон невдало вибив м'яч, а Гаверц намагався перекинути Унаі — м'яч пройшов трохи вище воріт.

Здавалось, що Іспанія пройде далі за підсумком основного часу, але на 89 хвилині Міттельштед навісив з лівого флангу, Кімміх скинув м'яч в центр, а Вірц від стійки переправив м'яч у ворота. 1:1. Таким чином, гра перейшла в додатковий час. Почали команди доволі обережно, аже під кінець першого екстратайму обмінялись моментами. Спершу Оярсабаль наважився на удар з-за меж штрафного — м'яч трохи розійшовся з дальнім кутом, а згодом Мюллер покотив з лівого флангу в центр, а Вірц ударом в один дотик не влучив в дальній кут.

На початку другого екстратайму стався Мусіала пробив з-за меж штрафного, м'яч влучив в руку Кукурельї, але пенальті не був призначений. Здається, м'яч летів у ворота, але й захисник намагався руку сховати. Ще один момент, коли німці розраховували на гол відбувся на 116 хвилині - Фюллькруг пробив головою метрів з 10, але Сімон витягнувся в струну та врятував свою команду.

Нейтральні вболівальники вже потирали руку від очікування серії пенальті, коли Меріно переправив м'яч головою у кут воріт після подачі Ольмо з флангу. 2:1. За декілька хвилин часу, що залишилось, Торрес змарнував вихід віч-на-віч, а Фюллькруг неточно пробив головою з вбивчої позиції. До того ж ще й другу жовту отримав Карвахаль. Матч завершився яскраво, і перемогою Іспанії.

Іспанія — Німеччина 2:1

Голи: Ольмо, 51 Меріно, 119 - Вірц, 89

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Фернандес, 46), Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс (Хоселу, 103) — Ямал (Торрес, 63), Педрі (Ольмо, 8), Вільямс (Оярсабаль, 79) — Мората (Меріно, 80)

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Мюллер, 80), Раум (Міттельштедт, 56) — Джан (Андріх, 46), Кроос — Мусіала, Гюндоган (Фюллькруг, 57), Сане (Вірц, 46) — Гаверц (Антон, 91)

Попередження: Норман, Торрес, Сімон, Карвахаль, Родрі, Руїс, Мората — Рюдігер, Раум, Міттельштедт, Шлоттербек, Вірц, Ундав

Вилучення: Карвахаль, 120+6 (друге попередження)