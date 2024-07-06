Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 5 липня 2024 року.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Франції вибила Португалію з турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті, зафіксувавши в основний час та овертайми безгольову нічию.

Долю цього протистояння вирішив невдалий удар Жоау Феліша у штангу, тоді як французи жодного разу не схибили під час серії та здобули собі путівку до півфіналу чемпіонату Європи, де на них чекає зустріч зі збірною Іспанії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Португалія — Франція у рамках 1/4 фіналу Євро-2024:

Португалія — Франція 0:0 (3:5 — в серії пенальті)

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 75), Феррейра (Нунес, 118), Діаш, Мендеш — Феррейра (Нунес, 118), Палінья (Невеш, 90), Фернандеш (Фернандеш, 75) — Сілва, Роналду, Леау (Феліш, 106)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Камавінга (Фофана, 91) — Грізманн (Дембеле, 67) — Коло Муані (Тюрам, 86), Мбаппе (Баркола, 106)

Попередження: Палінья — Саліба