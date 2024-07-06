Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Французький нападник отримав нагороду за безгольовий матч.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Франції вибила Португалію з турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті, зафіксувавши в основний час та овертайми безгольову нічию.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано французького вінгера Усмана Дембеле.

Своє рішення саме на користь 27-річного француза Комісія технічних спостерігачів УЄФА вирішила залишити без своїх традиційних пояснень.

Статистика Усмана Дембеле в матчі з Португалією:

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