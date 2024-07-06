Французький нападник отримав нагороду за безгольовий матч.
Усман Дембеле, Getty images
06 липня 2024, 01:33
У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Франції вибила Португалію з турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті, зафіксувавши в основний час та овертайми безгольову нічию.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано французького вінгера Усмана Дембеле.
Своє рішення саме на користь 27-річного француза Комісія технічних спостерігачів УЄФА вирішила залишити без своїх традиційних пояснень.
Статистика Усмана Дембеле в матчі з Португалією:
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