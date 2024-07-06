Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Франції прокоментував перемогу над Португалією.

Збірна Франції напередодні в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 обіграла Португалію.

Португалія — Франція 0:0 (пен. 3:5) Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Les Bleus" Орельєн Чуамені прокоментував виступ власної команди.

"Нам байдуже, заслужений це результат чи ні. Зараз ми хочемо насолодитись цією перемогою.

Це правда, що в нас не все було ідеально в атаці чи захисті. Нас багато критикують останнім часом — іноді небезпідставно. Але ми не будемо дуже прискіпливими до цього результату — ми в півфіналі проти Іспанії, ось і все.

Кожен може говорити що завгодно, і ви, журналісти, теж, ви просто робите свою роботу.

Меньян? Він неймовірний. Це один із найкращих воротарів у світі, і Мілан має за щастя мати його в складі.

Ми дуже добре захищаємось, але коли суперникам удається прорватись до наших воріт, у нас є голкіпер, який робить різницю.

Момент Коло Муані? Це те саме, що й у фіналі 2022 року, коли ми програли Аргентині. Він був на тому самому місці на полі. Це справді неймовірно", — заявив французький виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії.