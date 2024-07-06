Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійців складно назвати фаворитами у протистоянні з потужними швейцарцями.

Напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Швейцарії та Англії, головний тренер "Трьох Левів" Гарет Саутгейт відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує англійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Швейцарія блискуче демонструє себе на турнірі. За неї грають хороші футболісти, і в неї чіткий ігровий підхід, який доставив іншим проблеми. Нам треба зіграти на вищому рівні.

Ми завжди намагаємося вибрати найкращий підхід до майбутнього матчу. Швейцарці грають у п'ять захисників, іноді перебудовуючись на четвірку у обороні. У них дуже рухлива схема. Наше завдання просте — доставити проблеми супернику, не забуваючи самим якісно оборонятися. Атака Швейцарії зараз дуже небезпечна.

Хочеться зіграти якомога краще. Кожна команда хоче привести всіх у захват. Ми зустрічалися із суперниками, які завдали нам величезних труднощів, а від нашої команди були величезні очікування. Зараз на тренуваннях вона має зовсім інший вигляд, набагато рухливіший.

100 матчів у якості головного тренера Англії? Дуже пишаюся цим, але це найменш значущий факт цього тижня. Все що має значення, це вихід Англії в черговий півфінал. Впевнений, через багато років буду озиратися на це з гордістю, але зараз я гранично сфокусований на поточному моменті", — сказав Саутгейт.

Поєдинок між збірними Швейцарії та Англії відбудеться сьогодні на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі, а обслуговуватиме його італійський арбітр Даніеле Орсато. Початок — о 19:00 за київським часом.