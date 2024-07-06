Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу над Португалією.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Франції обіграла Португалію.

Португалія — Франція 0:0 (пен. 3:5) Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Усман Демебле прокоментував виступ власної команди.

"Ми відпрацьовували пенальті на тренуваннях перед грою й це нам допомогло. Ми почувалися впевнено, виконуючи одинадцятиметрові.

Ми багато чому навчились із нашого досвіду на чемпіонаті світу в Катарі, а саме після програшу в фіналі Аргентині по пенальті, і сьогодні ми повністю заслужили на цю перемогу", — заявив французький виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії.