Форвард Франції прокоментував перемогу над Португалією.
Усман Дембеле, Getty Images
06 липня 2024, 12:27
У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Франції обіграла Португалію.
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Після завершення гри нападник "Les Bleus" Усман Демебле прокоментував виступ власної команди.
"Ми відпрацьовували пенальті на тренуваннях перед грою й це нам допомогло. Ми почувалися впевнено, виконуючи одинадцятиметрові.
Ми багато чому навчились із нашого досвіду на чемпіонаті світу в Катарі, а саме після програшу в фіналі Аргентині по пенальті, і сьогодні ми повністю заслужили на цю перемогу", — заявив французький виконавець.
У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії.