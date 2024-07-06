Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландці гратимуть проти завзятих турків.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Туреччини поспілкувався з журналістами. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми знаємо, чого чекати від турецьких вболівальників. Думаю, буде здорово зіграти в такій атмосфері. Нам треба буде просто зберігати контроль над м'ячем, буквально впиватися в нього. Суперник грає з великим ентузіазмом. Як і Румунія. Вони грають від всього серця. Але ми готові до цього протистояння.

Матсен залишився у Вольфсбурзі. Йому нездужало, симптоми грипу. У такому разі не до поїздок. Особливо, якщо залишився всього один день до матчу.

Загалом всі інші готові до матчу. Стевен Бергвейн займався окремо від інших, це запобіжний захід. Подивимося, чи зможе він теж вийти на поле. У суботу вранці подивимося на його стан, і тоді приймемо остаточне рішення", — сказав Куман.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024 між збірними Туреччини та Нідерландів відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.