Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландський форвард продовжує цікавити "червоних дияволів".

Нападник Болоньї Джошуа Зіркзе може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" зв'язалося з агентом 23-річного нідерландського форварда, щоб обговорити умови особистого контракту гравця та агентські комісійні.

Зазначається, що головний тренер МЮ Ерік тен Гаг вже декілька разів спілкувався з самим Зіркзе по телефону.

Щоб підписати Джошуа Зіркзе, Манчестер Юнайтед потрібно буде активувати клаусулу гравця у розмірі 40 мільйонів євро, яка діє до серпня. Наразі цей варіант обговорюється в середині клубу.