Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Брель Емболо забив у ворота збірної Англії в 1/4 ЧЄ-2024.

У рамках чвертьфіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі зустрілися збірні Англії та Швейцарії.

На 75-й хвилині зустрічі швейцарці відкрили рахунок. Дан Ндоє з правого флангу штрафного прострілив на Бреля Емболо у воротарський, а той замкнув у порожні.

Для 27-річного центрального нападника цей гол став 15-м у 68-му матчі за свою національну команду. Також на його рахунку 14 асистів.

За даними OptaJean, Емболо став першим за 24 роки гравцем Монако, якому вдалося відзначитися голом в плей-оф Євро. У 2000 році "золотий" результативний удар Давіда Трезеге приніс перемогу збірній Франції у фінальному матчі турніру проти збірної Італії (2:1).

Слідкуйте за додатковим часом у поєдинку Англія — Швейцарія (1:1) в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.