Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Саутгейта була змушена знову рятуватись від поразки в основний час.

Чвертьфінальний раунд чемпіонату Європи-2024 видається надзвичайно швидким — усього два ігрових вечори й аж чотири надзвичайно запеклі протистояння. Утім, хтось справедливо може відзначити, що дуелі напередодні були значно більш ажіотажними за своєю афішою, аніж ті два матчі, що мали відбутись у суботу.

Першими до бою в Дюссельдорфі брались збірні Англії та Швейцарії. І якщо до команди Мурата Якіна питань із приводу результату особливих не було, то до футболістів Гарета Саутгейта тільки питання й були. Бо на більше своєю грою "три леви" в цьому турнірі до цього матчу точно не награвали. Та й на що вони награвали, власне, узагалі?

Отже, на Меркур Шпіль-Арені номінальні господарі мали доводити усім, що таки можуть зробити вирішальний крок уперед, а їхнім суперникам нічого не залишалось іншого, як від цих відчайдушних спроб відбиватись. Цьому й був присвячений перший тайм, який вийшов… Так, ви вгадали. Перший тайм у цій грі не вийшов узагалі, тож хто думав, що щось там пропустив, той дуже помилявся. Навпаки, ми б залюбки його пропустили поза увагою.

А ось у другому таймі вже почався справжній екшн. Якін зробив планові заміни десь після завершення повної години ігрового часу, Саутгейт звично для себе тримав ротацію до останнього, і ледь на цьому не прогорів знову. На 75 хвилині Ндоє з правого флангу штрафного зробив простріл до воротарського, де Емболо залишили перед порожніми воротами.

Розпочався черговий епізод порятунку Англії від поразки на цьому турнірі. Уболівальників "трьох левів", напевно, це вже починає виводити із себе. Ніби більше приводів для цього немає, еге ж? Однак цього разу все відбулось дуже швидко. Тільки-но Саутгейт зробив перші заміни, як його команда одразу ж відігралась завдяки дальньому пострілу Саки з правого флангу з рикошетом від протилежної стійки.

Тренер англійців у "фартовість" своєї ідеї повірив не дуже, тож подальшої ротації від нього ще варто було дочекатись. Майже до завершення овертаймів, а куди ж без них, якщо це "три леви" на футбольному полі? І Швейцарія, яка на п’ять хвилин повірила у власне щастя, але не втримала результат. А там і до пенальті можна було "наті" дотягувати.

Та от як би не так усе просто було! Спочатку Шакірі шокував усіх закрученою подачею кутового з правого флангу в ближню хрестовину, а потім Амдуні розім’яв Пікфорда на протилежному боці поля ударом у лівий кут. І от із цим запасом команди все ж таки вирушили бити одинадцятиметрові. Англійці від остраху аж посивіли, проте їхні гравці вперше з 1996 року не підкачали. На відміну від Аканджі, який схибив уже на першій спробі, тож його команда програла.

Фінальний свисток італійського арбітра Даніеле Орсато відправив до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 збірну Англії, тоді як для Швейцарії турнірний шлях обірвався. Команда Гарета Саутгейта наступний матч проведе проти переможця пари Нідерланди — Туреччина.— Швейцарія 1:1 (5:3 – пен.)Сака, 80 — Емболо, 75Пікфорд — Вокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78) — Тріпп'єр (Езе, 78), Мейну (Шоу, 78), Райс, Сака — Беллінгем, Фоден (Александер-Арнольд, 115) — Кейн (Тоуні, 109).Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер (Цубер, 63), Фройлер (С’єрро, 118), Джака, Ебішер (Амдуні, 118) — Варгас (Відмер, 63), Ндоє (Закарія, 98) — Емболо (Шакірі, 109).Попередження: Кейн — Шер, Відмер