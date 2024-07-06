Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець дав свій коментар.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем прокоментував перемогу над Швейцарією (1:1, 5:3 по пенальті) у чвертьфіналі ЧЄ-2024.

"Загалом це, ймовірно, наш найкращий виступ на турнірі. Ми дуже пишаємося хлопцями. Те, що не завжди можна виміряти і побачити, — це характер і менталітет, і ми знову продемонстрували це в серії пенальті. Вийти на заміну і пробити пенальті в умовах такого тиску — це щось особливе.

Я тренуюся, як і всі інші хлопці, і в мене є свій процес. Я покладаюся на свої тренування. Іноді ти можеш зробити крок вперед і промахнутися", — цитує Беллінгема BBC.

У півфіналі команда Саутгейта зіграє з переможцем пари Нідерланди — Туреччина.