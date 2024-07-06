Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Рональда Кумана ризикувала відправитись додому, проте надломила непоступливий колектив Вінченцо Монтелли.

Тепер і чвертьфінал чемпіонату Європи-2024 в Німеччині залишився позаду. Останньою грою на цій стадії змагань був матч у Берліні, де вже трохи більше, аніж за тиждень ми дізнаємось ім’я нового володаря кубка Анрі Делоне. Проте до тієї події ще багато що встигне статись. Зокрема, зустріч збірних Нідерландів і Туреччини цього пізнього звітного вечора.

Команда Рональда Кумана подолала чималий шлях до цього етапу змагань, і вона була єдиним представником третіх рядків на груповому етапі, кому вдалось здертись настільки високо за турнірною сіткою. Хоча й із суперником за 1/8 фіналу "ораньє" відверто пощастило, бо Румунію вони наче й не помітили (3:0). Чого не скажеш про колектив Вінченцо Монтелли, у якого після дуелі проти Австрії емоцій у запасі явно поменшало (2:1).

Як наслідок, очне протистояння цих двох збірних було доволі обережним. Кожна із сторін намагалась використовувати власні найсильніші якості та якось намагатись при цьому не дати суперникам зробити те саме. "Місячні зірки" в підсумку прочитали бажання команди Кумана вести позиційну гру в атаці, а Нідерланди натомість майже нівелювали здатність Туреччини швидкими передачами долати значні відстані на футбольному полі. Ще й стандарти прикрили на всяк випадок.

Однак це працювало рівно до того моменту, поки все ж таки вичерпний запас сил у футболістів не став про себе нагадувати. Першою дала слабину команда Кумана. На 35 хвилині навіс Гюлера з правого флангу штрафного пропустили на дальню, де ніхто не завадив Акайдіну зіграти головою з лічених метрів до воріт. Якщо брати до уваги той факт, що Нідерланди подібної гостроти не створили й близько за перший тайм, то, дійсно, у них були великі проблеми.

Куман при цьому не став випробовувати долю, і зробив те саме, що він робив у матчах до цього, але просто трішечки раніше. На другий тайм вийшов Веггорст і футбол "ораньє" став максимально вертикальним і простим. І Туреччина цього не витримала. Звичайно, із єдиним власним створеним гольовим моментом під час удару із штрафного від Гюлера в лівий каркас воріт.

А потім команда Монтелли пропустила. При чому із стандарту, що, узагалі-то, мало б бути її коронною фішкою. Але коли залишають де Врея в центрі штрафного від прицільну подачу Депая з правого флангу, то, вибачте, але доведеться виймати м’яч із сітки власних воріт. І одразу ж другий м’яч отримали турки, коли простріл Думрфіса за п’ять хвилин на дальній стійці завадив завершити Гакпо Мюлдюр, але ціною чергового автоголу серед усіх гравців на цьому турнірі.

Із ніг на голову перевернулась гра для команди Монтелли, із чим часу щось робити просто не було. От Туреччина й побігла на пряму до чужого штрафного, і тут уже Вербрюггену довелось ставати героєм цього вечора. Кілька відмінних сейвів, і ван де Вен, який своєчасно прикрив ворота під час удару Челіка з близької відстані. Результат після цього "ораньє" таки захистили, тож тепер гратимуть проти Англії в гру під назвою "хто перший схибить".— Туреччина 2:1де Врей, 71, Мюлдюр, 76 (авт.) — Акайдін, 35Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 74) — Схаутен, Сімонс (Зіркзе, 87), Рейндерс (Веерман, 73) — Бергвейн (Веггорст, 46), Депай (Фрімпонг, 87), Гакпо.Гюнок — Мюлдюр (Тосун, 82), Акайдін (Челік, 82), Бардакджі, Кадіоглу — Озджан (Йокушлу, 77), Айхан (Кілічсой, 89) — Їлмаз (Актюркоглу, 77), Чалханоглу, Їлдиз — Гюлер.Попередження: Сімонс, Аке, ван Дейк, Веггорст — Тосун