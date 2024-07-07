Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Нідерландів прокоментував перемогу над Туреччиною.

Напередодні збірна Нідерландів в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 переграла Туреччину.

Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "ораньє" Натан Аке прокоментував виступ власної команди.

"Ми повинні були продемонструвати всім наш менталітет. Поступаючись із рахунком 0:1 проти команди, яка дуже, дуже сильна в обороні, яка так наполегливо працює за підтримки власних вболівальників... Потрібно було віддати всі сили, аби здолати цей опір.

У перші 10-15 хвилин гри або близько того, ми знайшли простір у їхньому півзахисті і грали дуже добре. Потім вони почали щось змінювати — дозволили нам грати широко, а не звужуватись — і нам стало трохи важче знаходити вільні зони.

Але в другому таймі ми поставили Веггорста в центр, почали надсилати більше м’ячів в зону перед штрафним і грали на других м’ячах. Завдяки цьому ми створили більше моментів і більше простору.

У нас багато гравців на лаві запасних, які можуть зробити різницю за ходом гри. Вони можуть допомогти як дограти матч до переможного завершення, так і створювати моменти в атаці. У нас дуже сильна команда", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.