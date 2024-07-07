Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 6 липня 2024 року.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Нідерландів у вогняному матчі здійснила камбек проти Туреччини та пробилася до передостаннього раунду турніру, де зустрінеться з Англією.

Турецька команда повела в рахунку наприкінці першого тайму завдяки голу Акайдіна, проте вже під завісу поєдинку в цілому "помаранчеві" перевернули хід протистояння на свою користь завдяки забитому м'ячу де Врея та автоголу Мюлдюра.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Туреччина у рамках 1/2 фіналу Євро-2024:

Плеєр: YouTube

Плеєр: MEGOGO

Нідерланди — Туреччина 2:1

Голи: де Врей, 71, Мюлдюр, 76 (авт.) — Акайдін, 35



Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 74) — Схаутен, Сімонс (Зіркзе, 87), Рейндерс (Веерман, 73) — Бергвейн (Веггорст, 46), Депай (Фрімпонг, 87), Гакпо.



Туреччина: Гюнок — Мюлдюр (Тосун, 82), Акайдін (Челік, 82), Бардакджі, Кадіоглу — Озджан (Йокушлу, 77), Айхан (Кілічсой, 89) — Їлмаз (Актюркоглу, 77), Чалханоглу, Їлдиз — Гюлер.



Попередження: Сімонс, Аке, ван Дейк, Веггорст — Тосун



На 90+6-й хвилині був вилучений Бертуг Ожгюн Їлдирим (Туреччина) (неспортивна поведінка, не на полі).