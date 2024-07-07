Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан "Трьох левів" підтримав свого головного тренера.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився про головного тренера "Трьох Левів" Гарета Саутгейта після переможного матчу 1/4 фіналу Євро-2024 зі Швейцарією (1:1, 5:3 по пен.). Цитує лідера англійської збірної ВВС.

"Навколо тренера збірної Англії завжди багато розмов, але ми рухаємося далі. Навіть сьогодні ми поміняли ігрову схему на ту, в якій ми грали раніше, і відчули себе комфортно.

100 матчів Саутгейта на чолі збірної Англії — це, безумовно, досягнення, а в середу їх буде 101 і, сподіваюся, ми зможемо перетворити це на 102 гри до кінця наступного тижня", — сказав Кейн.

У півфіналі Євро-2024 збірна Англії гратиме з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться десятого липня, о 22:00 за київським часом.