Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 6 липня 2024 року.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Англії вибила Швейцарію з розіграшу турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Швейцарці повели в рахунку на 75-ій хвилині завдяки голу Бреля Емболо, проте вже за п'ять хвилин Букайо Сака дальнім ударом врятував англійців від вильоту, а вже у "футбольній лотереї" невдалий удар Мануеля Аканджі став фатальним для підопічних Мурата Якина.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія — Швейцарія у рамках 1/4 фіналу Євро-2024:

Англія — Швейцарія 1:1 (5:3 – пен.)

Голи: Сака, 80 — Емболо, 75



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78) — Тріпп'єр (Езе, 78), Мейну (Шоу, 78), Райс, Сака — Беллінгем, Фоден (Александер-Арнольд, 115) — Кейн (Тоуні, 109).



Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер (Цубер, 63), Фройлер (С’єрро, 118), Джака, Ебішер (Амдуні, 118) — Варгас (Відмер, 63), Ндоє (Закарія, 98) — Емболо (Шакірі, 109).



Попередження: Кейн — Шер, Відмер