Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Майже 30 років...

Збірна Англії у серії післяматчевих пенальті перемогла Швейцарію (1:1, 5:3 по пен.) та вийшла до півфіналу Євро-2024.

Востаннє на Євро "Три Леви" вигравали серію пенальті на домашньому чемпіонаті Європи у 1996 році. Тоді також у чвертьфіналі англійська збірна здолала національну команду Іспанії (0:0, 4:2 по пен.). Зазначимо, що в тому матчі у складі збірної Англії всю гру відіграв чинний головний тренер команди Гарет Саутгейт.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2024 збірна Англії гратиме з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться десятого липня, о 22:00 за київським часом.