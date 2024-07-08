Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландець відзначив лідера "Трьох левів".

Один з лідерів збірної Нідерландів Коді Гакпо висловився напередодні півфінального матчу Євро-2024 з національною командою Англії. Його слова наводить BBC.

"Пенальті у їхньому виконанні були дуже хорошими, але якщо подивитися на гравців, які їх били, це якісні виконавці, деякі штатні пенальтисти у своїх клубах. Я був вражений, але не здивований.

Якість очевидна, і ми знаємо, що вони дуже сильні, коли справа стосується пенальті. Сподіваюся, якщо у півфіналі дійде до пенальті, ми переможемо.

Очевидно, що Беллінгем проводить дуже, дуже хороший сезон, він гравець світового класу, і він забив фантастичний гол у ворота Словаччини. Це гравець, за яким нам потрібно стежити, але я думаю, що у них є не тільки Беллінгем, в них загалом дуже хороша команда з дуже якісними гравцями, але у нас теж потужний склад", — сказав вінгер збірної Нідерландів.

Матч між збірними Нідерландів та Англії відбудеться 10-го липня, о 22:00 за київським часом.