Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Назріває суддівський скандал.

УЄФА розглядає можливість зміни головного арбітра півфінального матчу чемпіонату Європи-2024 між збірними Нідерландів та Англії німця Фелікс Цваєра. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Цваєр не міг бути допущений до великих міжнародних змагань через те, що у 2014 році його дискваліфікували на шість місяців після звинувачень в отриманні хабара в розмірі 300 євро і в організації договірних матчів у німецькій першості в 2005 році.

Зазначається, що у Німецькому футбольному союзі тоді визнали факт прийняття хабаря Цваєром від свого колеги Роберта Гойзера, але навмисних дій, спрямованих на реалізацію задуманого його колегою у Фелікса виявлено не було. Наразі в УЄФА продовжуються консультації з цього приводу.

Нагадаємо, півфінальний матч Євро-2024 між збірними Нідерландів та Англії відбудеться 10-го липня, о 22:00 за київським часом.