Назріває суддівський скандал.
Цваєр, getty images
08 липня 2024, 22:22
УЄФА розглядає можливість зміни головного арбітра півфінального матчу чемпіонату Європи-2024 між збірними Нідерландів та Англії німця Фелікс Цваєра. Про це повідомляє The Times.
За інформацією джерела, Цваєр не міг бути допущений до великих міжнародних змагань через те, що у 2014 році його дискваліфікували на шість місяців після звинувачень в отриманні хабара в розмірі 300 євро і в організації договірних матчів у німецькій першості в 2005 році.
Зазначається, що у Німецькому футбольному союзі тоді визнали факт прийняття хабаря Цваєром від свого колеги Роберта Гойзера, але навмисних дій, спрямованих на реалізацію задуманого його колегою у Фелікса виявлено не було. Наразі в УЄФА продовжуються консультації з цього приводу.
Нагадаємо, півфінальний матч Євро-2024 між збірними Нідерландів та Англії відбудеться 10-го липня, о 22:00 за київським часом.