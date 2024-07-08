Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгієць розкритикував французів.

Колишній нападник збірної Бельгії Кевін Міральяс висловився про гру національної команди Франції на чемпіонаті Європи-2024. Його слова наводить RMC Sport.

"Моя досада — це збірна Франція. Навіть коли французи проходять далі, вони нічого не показують. В обороні Франція дуже сильна, але в атаці нічого не відбувається. Це команда, яка потрапляє в півфінал, але вона не результативна та яскрава.

Я б вважав за краще побачити в півфіналі Туреччину або Швейцарію, а не Францію", — сказав Міральяс.

Півфінальний поєдинок Євро-2024 між збірними Франції та Іспанії відбудеться 9 липня на стадіоні Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 22:00.