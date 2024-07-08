Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

Адрієн Рабьо висловився про ігровий спад нападників команди Кіліана Мбаппе та Антуана Грізманна на Євро-2024.

"Це командна гра, і навіть якщо у них якісь проблеми, ми вийшли в півфінал. Командний дух важливий, і перемога команди важливіша, ніж окремі особистості.

Можливо, їхні ноги не такі свіжі, як могли б бути, але ми на 100% підтримуємо їх. Ми сліпо віримо в них. Це гравці, які можуть змінити хід матчу в будь-який момент. Коли у нашого капітана Мбаппе або Антуана важкий період, це нормально, ми готові їх підтримати. Але, очевидно, було б простіше, якби Кіліан і Антуан були на вершині своєї гри, чого досі не сталося. Я думаю, всі здивовані, тому що ми знаємо, на що Грізманн здатний.

Ми бачили, що він робив на останньому чемпіонаті світу, коли він, можливо, був на піку. Я не знаю, як пояснити, можливо, фізично в нього все не так добре. Очевидно, у нас великі очікування від Антуана, ми очікуємо від нього набагато більшого, тому що він здатний дати набагато більше. Але чи зможемо ми перемогти без пікового Антуана? У нас команда високого рівня", — сказав Рабьо на прес-конференції.

На стадії 1/2 фіналу французи зіграють проти Іспанії. Гра відбудеться в Мюнхені 9 липня.