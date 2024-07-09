Наставник дав свій коментар.
РОНАЛЬД КУМАН, GETTY IMAGES
09 липня 2024, 09:35
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман висловився про вихід у півфінал Євро-2024.
"Для всієї країни це щось особливе. Ми маленька країна, і ми в півфіналі з Англією, Францією та Іспанією. Ми дуже пишаємося.
Нам довелося постраждати, але це великий успіх — отримати можливість зіграти в півфіналі", — цитує Кумана прес-служба УЄФА.
У півфіналі Нідерланди зустрінуться з Англією. Гра відбудеться 10 липня, початок — о 22:00.