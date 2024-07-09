Наставник дав свій коментар.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGES
09 липня 2024, 09:59
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про вихід у півфінал Євро-2024.
"Наша команда від самого початку перебувала під величезним тиском, і вони добре впоралися. Зараз ми не можемо багато забивати, але в останніх трьох іграх ми грали проти п'яти захисників.
Ми вийшли до третього півфіналу з чотирьох спроб, але це не те, чим ми хочемо закінчити", — цитує Саутгейта прес-служба УЄФА.
У півфіналі Англія зіграє з Нідерландами. Гра відбудеться 10 липня, початок — о 22:00.