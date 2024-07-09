Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про вихід у півфінал Євро-2024.

"Наша команда від самого початку перебувала під величезним тиском, і вони добре впоралися. Зараз ми не можемо багато забивати, але в останніх трьох іграх ми грали проти п'яти захисників.

Ми вийшли до третього півфіналу з чотирьох спроб, але це не те, чим ми хочемо закінчити", — цитує Саутгейта прес-служба УЄФА.

У півфіналі Англія зіграє з Нідерландами. Гра відбудеться 10 липня, початок — о 22:00.