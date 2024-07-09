Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua виділив декілька найважливіших подій, що можуть відбутися у півфіналі чемпіонату Європи.

Фінал Євро-2024 все ближче. Вже скоро ми дізнаємося імена тих, хто вийде на поле Олімпіаштадіона. Кожен з півфіналів виходить достатньо цікавим. У цьому матеріалі спробуємо знайти головні інтриги, які ми чекаємо від протистояння Англії та Нідерландів.

Рональд Куман запровадив функціональну систему, яка зберігає лише деякі історичні характеристики голландського футболу, але завдяки якій його команда дійшла до півфіналу Євро-2024 — набагато далі, ніж це вдалося багатьом кращим поколінням в історії країни.

Після нестабільних виступів на груповому етапі Куман, здається, знайшов систему, яка працює і, що важливо, її можна швидко адаптувати.

На папері Нідерланди грають з чотирма захисниками, але при володінні м’ячем Дензел Думфріс просувається вперед, даючи ширину на правому фланзі, а правий вінгер рухається вперед, коли команда Кумана перебудовується на формацію 3-2-4-1.

Їхня атака головним чином зосереджена на тому, щоб знайти Коді Гакпо та Думфріса у вигідних ситуаціях на флангах, або за допомогою довгих передач Вірджила ван Дейка, або шляхом білд-апу з трійкою.

"Naar links! Naar rechts!" - це пісня, яка супроводжувала турнір Нідерландів, і за збігом обставин вона нагадує одне з їхніх атакувальних рішень у фінальній третині.

Незважаючи на те, що вони знаходяться на різних флангах, між Гакпо та Думфрісом існує зв’язок. Передачі на дальню штангу від захисника Інтера до форварда Ліверпуля — або навпаки — є фірмовим кроком для цієї нідерландської команди.

Зв'язок Гакпо-Дамфріс є корисним інструментом проти оборони з чотирьох захисників, оскільки Нідерланди перевантажують фінальну лінію п'ятьма гравцями. Це також виявилося корисним проти Польщі та Туреччини.

В переможному матчі з Туреччиною навіс Думфріса на дальню стійку привів до переможного голу, який вивів Нідерланди до півфіналу.

Тут Дензел має час виконати навіс, оскільки лівий крайній захисник збірної Туреччини Ферді Кадіоглу знаходився в невдалому положенні. Захисник Інтера робить це..

..і загроза Гакпо на задній штанзі зрештою змушує Мерта Мюлдюра забити м’яч у власні ворота.

Ще одне атакуюче рішення для команди Кумана — знайти Гакпо в ситуаціях 1 в 1. Нідерланди досягають цього, віддаючи довгі паси на форварда Ліверпуля або знаходячи Хаві Сімонса між лініями, перш ніж півзахисник переведе м'яч на Гакпо.

"Я бачу його позицію ліворуч, тому що він дуже небезпечний, якщо виходить 1 в 1 з правим крайнім захисником", — сказав Куман після перемоги 3:0 проти Румунії. Всередині і зовні він швидкий, сильний. Може грати на позиції форварда, але сьогодні він показав, що більш небезпечний зліва".

У цьому прикладі під час матчу з Румунією Єрді Схаутен знаходить Сімонса між лініями, а правий захисник суперника не може нічого зробити через присутність Гакпо на лівому фланзі.

Тоді Сімонс знаходить Гакпо біля правого захисника збірної Румунії Андрея Раціу, який повертається назад, щоб захищатися.

В ізоляції 1 в 1 Гакпо веде м’яч усередину та забиває під ближню штангу, виводячи Нідерланди вперед.

Щоб залишити Гакпо в цій ситуації, голландці повинні спочатку знайти Сімонса між лініями, і, незважаючи на всі зусилля Тіджані Рейндерса та Схаутена, є відчуття, що команді Кумана потрібно частіше знаходити своїх "десяток".

Коли Френкі де Йонг був виключений з Євро менше ніж за тиждень до турніру після того, як не зміг подолати травму гомілковостопного суглоба, це було величезним ударом. У найкращій формі 26-річний гравець є топовим півзахисником — стійким до пресингу, метрономічним і налаштованим на просування вперед.

Питання торкнулося того, як його замінити, і травми таких гравців, як Тен Копмейнерс і Матс Віффер, посилили проблему. Початковим рішенням Кумана був вибір на користь дуету ПСВ у складі Схаутена та Джоуї Фермана — сподіваючись, що їхня хімія дозволить їм швидко адаптуватися, незважаючи на брак міжнародного досвіду.

Ця пара має якості, що доповнюють одна одну — Схаутен добре володіє м'ячем, його стиль передачі більше пов’язаний із мінімізацією ризиків, тоді як Ферман, мабуть, має найкращий діапазон пасів у Нідерланідів, хоча може бути вразливим до тиску суперника.

Страх перед турніром полягав у тому, як ці два півзахисники впораються, коли їх попросять покривати великі простори — і після зустрічі з Польщею цим безжально скористалася Австрія у фінальному матчі групового етапу. Ферман був замінений на 34 хвилині, залишивши поле в сльозах, після того, як завершив гру з точністю передач лише 47%.

Рішення Кумана? Замінити Де Йонга одним гравцем неможливо — тому він знайшов двох гравців, кожен з яких може виконати половину його ролей. Після того, як Ферман відпав, Рейндерс повернувся у склад, щоб грати разом зі Схаутеном у здвоєному центрі.

Півзахисник Мілана працював за касою "Алді" у 18-річному віці, але через сім років щойно завершив чудовий перший сезон на Сан-Сіро, і Куман описав його як "благословенного легкими ногами" перед турніром. Практичний і елегантний гравець, якому набагато зручніше виступати на відкритому просторі.

Лише Орельєн Чуамені та Тоні Кроос зафіксували вищу прогресивну дистанцію передачі, за словами Опти він також зробив четвертий за кількістю передач, що розбивають лінії суперників напередодні чвертьфіналу. Повернення Рейндерса стало ключем до покращення тиску Нідерландів — він показав ці цифри, незважаючи на те, що був восьмим гравцем за ефективністю пресингу на всьому турнірі.

У Англії є два варіанти: або закрити центр поля, щоб не дати Рейндерсу розбивати лінії передачами, або піти зовсім іншим шляхом і спробувати розширити гру, щоб скористатися перевагою власного півзахисту.

Звичайно, є способи, якими захист голландців може допомогти своєму центру в цьому відношенні. Після поганої гри в захисті з Австрією одне з постійних відчуттів полягало в тому, що вони опускалися занадто глибоко і захищалися надто пасивно, збільшуючи простір, який мали закривати Схаутен і Ферман.

"Іноді комунікація між нашими центральними захисниками та півзахистом має бути кращою", — визнав Куман. Стефан де Врей та Вірджил ван Дейк грали набагато вище у попередніх матчах — подивіться на цю позицію на завершальних хвилинах у чвертьфіналі.

Тим не менш, деякі захисні вразливості залишаються. Жюль Кунде та Усман Дембеле, здвоюючи фланг Натана Аке, краще виходили в атаку у другому таймі з Францією, рух Австрії без м'яча маніпулював їхньою захисною лінією у всіх трьох голах у програній зустрічі на груповому етапі, проблемою був і захист на стандартах.

Нідерланди пропустили після розіграшу кутового з подачею на ближню штангу з Польщею у своїй першій грі, а також знову після кутового з Туреччиною у чвертьфіналі. З точки зору очікуваної кількості пропущених голів їхній показник 6,1 є шостим найгіршим серед усіх команд на Євро-2024.

Англії потрібно стежити за тим, як Аке зміщується у півзахист, і за його ривками, що перекриваються. Після того, як швейцарські центральні захисники, Рікардо Родрігес і Фабіан Шер, створили проблеми Англії в другому таймі та в додатковий час чвертьфінальної зустрічі, це одне з атакувальних рішень, які Куман може використати.

Натан зручний в плані підіймань вище, щоб забезпечити додатковий варіант атаки, коли опонент захищається низьким блоком.

Звідти він може виконувати пробіги ближче до захисної лінії в 5 захисників в опонента, зосередженої на Сімонсі та Гакпо. У цьому прикладі, з Польщею на груповому етапі, Схаутен грає на фланг..

..і Аке робить забігання між правим крайнім і центральним захисниками збірної Польщі, які розтягнуті через розташування Сімонса та Гакпо. Сімонс знаходить його..

..але Гакпо не вдається реалізувати момент після передачі Аке.

Пізніше в цій грі Куман змінив свій підхід до м’яча, коли Аке і Думфріс займали вузькі позиції, щоб атакувати простір за межами трійки півзахисту збірної Польщі, а Доніелл Мален і Джеремі Фрімпонг забезпечували ширину.

Таке вирішення проблем було фірмовим знаком голландців. План А Кумана рідко спрацьовував із перших хвилин, але в кожному матчі він вносив зміни, які покращували його команду.

Окрема тема — форварди.

З Вутом Веггорстом Нідерланди грають у більш виснажливому стилі, але такий. Оскільки Думфріс зміщується праворуч, а Сімонс та Депай вміють віддавати хороші поперечні передачі,він завжди отримуватиме паси. Забив Польщі, ледь не зробив те саме на дальній штанзі з Туреччиною.

Використання Куманом "англійських якостей" не обов’язково було компліментом, втім з Англією він може покладатися на них, щоб вивести Нідерланди у фінал.

Стосовно команди Гарета Саутгейта питання звучить так — чи вдасться їй виграти у основний час? На Євро-2024 вона виграла лише один матч в рамках 90 хвилин, а в плей-оф лише завдяки голам у завершальні хвилини змогли перевести гру в овертайми.

Її критикують за занадто прагматичний стиль і враховуючи досвід попередніх матчів не виключено, що колись везіння має завершитися. Збірній Англії потрібно зіграти сміливіше, тому що її сильні якості, в першу чергу атака, добре накладаються на слабкості суперника.

Втім, швидше за все, ми знову побачимо традиційних на цьому турнірі "трьох левів", що будуть намагатися зіграти обережніше і зловити опонента на помилках. Також важливо, хто з атакувальних футболістів цього колективу заб'є і чи зможуть це зробити лідери — Гаррі Кейн і Джуд Беллінгем. Вони проводять не найкращий чемпіонат Європи через командний стиль, але можуть проявити себе у найважливіший момент.

За матеріалами The Athletic