Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Англії висловився про стан крайнього захисника після травми.

У рамках другого півфіналу чемпіонату Європи-2024, який підходить до завершальної стадії у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Англії.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт висловився про те, чи готовий лівий захисник його команди Люк Шоу взяти участь в майбутньому матчі з "помаранчевими" з перших хвилин.

"Люк Шоу через травму не грав чотири місяці і зміг допомогти нам лише в минулому матчі, коли його участь виявилася дуже доречною. Ще не знаємо, чи зможе він вийти з перших хвилин, але ми в будь-якому разі дуже раді, що він знову в строю.

Він робить нашу гру більш збалансованою. Але й Кіран Тріпп'єр зробив чудову роботу. За 7-8 років він провів багато пам'ятних ігор у складі збірної", — цитує слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Матч Нідерланди — Англія відбудеться у середу, 10 липня, о 22:00 за київським часом.