Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Іспанії прокоментував перемогу над Францією.

У півфіналі чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Іспанії обіграла Францію.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Начо Фернандес прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що у французької команді в складі є геніальні гравці, але ми також розуміли, що ми не гірші за них. Коли ми програвали і шукали рішення для виходу з цієї ситуації, дав про себе знати наймолодший у нашій команді і забив фантастичний гол!

Якщо ми говоримо про геніальність, то, можливо, в Іспанії вона теж є. Гол Ямала, як для 16-річного хлопця, був просто неймовірним!

Ми щасливі, але це контрольоване щастя. Ми досягли лише половини того, заради чого ми тут — ми ще нічого не виграли.

Ми втомились. Час відпочити, відсвяткувати, а потім — побачимось у Берліні", — заявив іспанський виконавець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.