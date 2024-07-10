Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський голкіпер висловився про майбутній півфінал Євро-2024 проти Нідерландів.

У рамках другого півфіналу чемпіонату Європи-2024, який підходить до завершальної стадії у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Англії.

Голкіпер команди "трьох левів" Джордан Пікфорд поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "помаранчевими".

"Нам знову довелося докласти максимум зусиль, щоб перемогти Швейцарію, але в цьому й полягає суть турнірного футболу: жодна гра не буває легкою. Ми відчули велике полегшення після матчу.

Ми завжди націлені на перемогу. Ми продовжуємо боротися і знаходити шляхи до перемоги, а це саме собою мистецтво", — цитує слова Джордана Пікфорда офіційний сайт УЄФА.

Матч Нідерланди — Англія відбудеться сьогодні, 10 липня, о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.