Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд на битву за путівку в фінал Євро.

В рамках півфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024 збірна Англії у двобої з Нідерландами визначать другого фіналіста.

В стартовому складі нідерландців з'явиться атакувальне тріо Гакпо-Депай-Мален, тоді як в англійців в центрі поля знов вийде Коббі Мейну.

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Мален, Депай, Гакпо

Запасні: Бейлов, Флеккен, Фрімпонг, ван де Вен, Блінд, Гертрейда, Етан Матсен, де Лігт, Корнеліс Марія Веерман, Гравенберх, Вейналдум, Броббі, Зіркзе, Бергвейн, Веггорст

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну, Райс, Тріпп'єр — Фоден, Беллінгем — Кейн

Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Конса, Данк, Гомес, Шоу, Александер-Арнольд, Галлагер, Палмер, Вортон, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.