Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua проводить опитування серед своїх читачів щодо епізоду півфінального поєдинку Євро-2024.

Наразі проходить поєдинок 1/2 фіналу Євро-2024, в якому зустрічаються збірні Нідерландів та Англії.

На 17 хвилині зустрічі стався досить спірний епізод у штрафному майданчику "помаранчевих".

М'яч після заблокованого удару Букайо Саки відскочив до Гаррі Кейна, який відразу пробив вище воріт. Однак у момент удару англійця йому по нозі влучив Дензел Думфріс, який намагався заблокувати удар.

У результаті головний арбітр матчу Фелікс Цваєр прийняв рішення скористатися системою ВАР і пішов сам дивитися повтор. Після перегляду інциденту німець вирішив призначити пенальті.

Одинадцятиметровий удар ідеально виконав сам постраждалий Кейн, який точно пробив у нижній кут воріт Барта Вербрюггена, який вгадав політ м'яча, але не дотягнувся до нього.

Редакція Football.ua проводить опитування серед своїх читачів, щоб визначити, чи заслуговував цей епізод на призначення пенальті.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія.