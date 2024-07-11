Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 10 липня 2024 року.

У другому півфінальному матчі чемпіонату Європи-2024 збірна Англії вирвала перемогу над Нідерландами (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині, коли неймовірним дальнім ударом відзначився Хаві Сімонс. Однак у середині першого тайму Гаррі Кейн заробив пенальті і сам же його реалізував, пробивши у більярдному стилі точно у нижній кут.

Переможний і вирішальний м'яч був забитий на першій компенсованій хвилині у другому таймі, коли ворота "помаранчевих" вразив Оллі Воткінс, який вийшов на заміну.

Таким чином, Англія вийшла у фінал турніру, де зіграє проти Іспанії, яка напередодні вибила Францію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Англія у рамках півфіналу Євро-2024:

Нідерланди — Англія 1:2

Голи: Сімонс, 7 - Кейн, 18 (пен), Воткінс, 90.

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс (Броббі, 90), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс (Зіркзе, 90), Рейндерс — Мален (Веггорст, 46), Депай (Корнеліс Марія Веерман, 35), Гакпо.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака (Галлагер, 90), Мейну (Конса, 90), Райс, Тріпп'єр (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 81).

Попередження: Думфріс, Ван Дейк, Сімонс — Беллінгем, Сака, Тріпп'єр.