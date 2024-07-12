Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанці фаворити фіналу, але...

Центральний захисник збірної Іспанії Дані Вівіан висловився напередодні фінального матчу Євро-2024 з національною командою Англії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми виграли всі шість матчів Євро-2024 і хочемо виграти сьомий. Ключ до успіху — у правильному підході, у правильному ставленні до роботи і життя. Кожен день своєї праці ми хочемо викладатися по максимуму. Слова — це всього лише те, що потрібно перетворити на реальність, щоб вони стали правдою.

З моменту перемоги збірної Іспанії на Євро-2008 ми почали відчувати, що можемо вигравати великі турніри. Документальні фільми, починаючи з епохи Луїса Арагонеса, добре показують, як це все відбувалося. Вони дозволили нам побачити зсередини, що відчували і переживали гравці, про що вони думали.

Нас дуже надихало, як сильно вони вірили одне в одного і в перемогу, а потім виграли серію великих трофеїв. Ми подумали, що якщо вони змогли, то, можливо, зможемо і ми! Мене вражали сила і єдність того колективу (Іспанія 2008-2012 — ред.), і, можливо, ми можемо порівняти силу нашої атмосфери з тією збірною.

Де ла Фуенте? Ключове слово — повага. Він і його помічники надзвичайно делікатні у спілкуванні з нами і в тому, як вони висловлюють нам свою думку. Тому що вони поважають своїх гравців і захоплюються ними!", — заявив Вівіан.

Нагадаємо, фінал Євро між збірними Іспанії та Англії відбудеться 14 липня, початок о 22:00 за київським часом.