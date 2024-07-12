Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У фіналі Євро-2024 на іспанців чекає прагматична Англія.

Найкращий бомбардир збірної Іспанії на Євро-2024 Дані Ольмо поспілкувався з журналістами напередодні фіналу чемпіонату Європи. Цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

"У нас унікальний стиль, все йде добре, це наша сильна сторона. Але ти все одно завжди намагаєшся зробити щось нове в дрібницях — те, що може підказати тренер. Наша загальна філософія у фіналі точно не зміниться.

Якщо ми перемагаємо, мені байдуже, хто заб'є — я чи Унаї Сімон! Головне — тільки перемога. Завжди.

Перемога над Німеччиною у неї вдома була великим досягненням. І тим самим буде перемога над Англією. Але ми виходимо з тією ж ідеєю, що й у кожному матчі — грати у свій футбол і перемагати. Ми пройшли нелегкий шлях до фіналу, але щоб виграти Євро, потрібно перемогти найкращих.

Ми думаємо тільки про фінал. Не про рекорди, не про майбутнє. Нам залишилося 90 хвилин до тріумфу. Через три роки після того, як ми не вийшли у фінал ЄВРО-2020. Ми граємо тільки на перемогу", — сказав Ольмо.

Нагадаємо, фінал Євро між збірними Іспанії та Англії відбудеться 14 липня, початок о 22:00 за київським часом.