Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Фурія Роха" фаворит у протистоянні з англійцями.

Збірна Іспанії вийшла у фінал Євро-2024, де 14-го липня зіграє з національною командою Англії.

Зазначимо, що "Фурія Роха" за всю свою історію грала у вирішальному матчі великих турнірів п'ять разів і тільки одного разу програла. Сталося це у фінальній грі Євро-1984 з національною командою Франції (0:2).

Перемоги збірної Іспанії у фіналах великих турнірів: Євро-1964 — збірна срср (2:1), Євро-2008 — збірна Німеччини (1:0), чемпіонат світу-2010 — збірна Нідерландів (1:0), Євро-2012 — збірна Італії (4:0).

Раніше повідомлялося, що іспанська футбольна федерація хоче продовжити контракт із Луїсом де ла Фуенте.