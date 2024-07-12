"Фурія Роха" фаворит у протистоянні з англійцями.
Іспанія, getty images
12 липня 2024, 22:50
Збірна Іспанії вийшла у фінал Євро-2024, де 14-го липня зіграє з національною командою Англії.
Зазначимо, що "Фурія Роха" за всю свою історію грала у вирішальному матчі великих турнірів п'ять разів і тільки одного разу програла. Сталося це у фінальній грі Євро-1984 з національною командою Франції (0:2).
Перемоги збірної Іспанії у фіналах великих турнірів: Євро-1964 — збірна срср (2:1), Євро-2008 — збірна Німеччини (1:0), чемпіонат світу-2010 — збірна Нідерландів (1:0), Євро-2012 — збірна Італії (4:0).
Раніше повідомлялося, що іспанська футбольна федерація хоче продовжити контракт із Луїсом де ла Фуенте.