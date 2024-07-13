Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кріштіану збирається зіграти ще й на ЧС-2026.

Один з найкращих португальських футболістів в історії Луїш Фігу висловився про ігровий час Кріштіану Роналду на Євро-2024. Його слова наводить A Bola.

"У кожного, звичайно, є своя думка. Ми всі тренери в таких ситуаціях. Відповідати на запитання: "чому?" — мають ті, хто несе відповідальність за результат.

Звичайно, у мене є своя думка з цього приводу, але зараз немає сенсу нею ділитися. Все вже сталося, і говорити зараз набагато простіше.

Але в будь-якому разі, враховуючи фактичний результат, логічно, що все можна було зробити по-іншому", — сказав Фігу.

Нагадаємо, на Євро-2024 Кріштіану Роналду не зміг відзначитися бодай одним забитим голом у п'яти зіграних матчах.