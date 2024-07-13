Гарет знову вивів Англію у фінал Євро.
Саутгейт, getty images
13 липня 2024, 12:22
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився емоціями від виходу "Трьох левів" у фінал Євро-2024. Цитує англійського фахівця BBC.
"Порівняно з фіналом Євро-2020, зараз зовсім інші відчуття. Наразі у нас, як у команди, новий період, але вже є досвід двох великих турнірів за плечима.
Думаю, що цього разу ми менше святкували. Можливо, відчули трохи менше задоволення. Я не можу сказати, що виходи у фінали стали для нас буденністю, але стало трохи більш звичною справою. Певно, подібне звучить безглуздо, враховуючи історію збірної Англії.
Я виразно взявся за цю роботу, щоб спробувати допомогти англійському футболу покращитися. Я знаю, що перемога означатиме не тільки для широкої публіки в Англії, а й особливо для людей, залучених в англійський футбол: від тих, хто займається розвитком молодих гравців, до тих, хто керує клубами на всіх рівнях гри.
Насправді, я думаю, що ми підвищили авторитет англійського футболу в тому сенсі, як його сприймають у всьому світі. Але зрештою, поки не виграєш трофей, завжди виникатимуть питання — як за кордоном, так і вдома — про те, що ми зробили за цей час", — сказав Саутгейт.