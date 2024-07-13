Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гарет знову вивів Англію у фінал Євро.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився емоціями від виходу "Трьох левів" у фінал Євро-2024. Цитує англійського фахівця BBC.

"Порівняно з фіналом Євро-2020, зараз зовсім інші відчуття. Наразі у нас, як у команди, новий період, але вже є досвід двох великих турнірів за плечима.

Думаю, що цього разу ми менше святкували. Можливо, відчули трохи менше задоволення. Я не можу сказати, що виходи у фінали стали для нас буденністю, але стало трохи більш звичною справою. Певно, подібне звучить безглуздо, враховуючи історію збірної Англії.