Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Це рішення не залежить від результату майбутнього фіналу Євро-2024.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт може залишитись на посаді наставника "трьох левів" до кінця ЧС-2026. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво Футбольної асоціації Англії задоволене роботою 53-річного англійця і готове продовжити з ним контракт, який розрахований до грудня цього року.

Також зазначається, що рішення про продовження контракту не залежить від результату майбутнього фіналу Євро-2024, де Англія зіграє проти Іспанії.

Під керівництвом Саутгейта Англія провела 101 матч, з яких 64 перемоги, 20 нічиїх та 17 поразок.