Це рішення не залежить від результату майбутнього фіналу Євро-2024.
Гарет Саутгейт, Getty Images
12 липня 2024, 09:22
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт може залишитись на посаді наставника "трьох левів" до кінця ЧС-2026. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, керівництво Футбольної асоціації Англії задоволене роботою 53-річного англійця і готове продовжити з ним контракт, який розрахований до грудня цього року.
Також зазначається, що рішення про продовження контракту не залежить від результату майбутнього фіналу Євро-2024, де Англія зіграє проти Іспанії.
Під керівництвом Саутгейта Англія провела 101 матч, з яких 64 перемоги, 20 нічиїх та 17 поразок.