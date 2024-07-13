Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець англійців дав свій коментар.

Нападник і капітан збірної Англії Гаррі Кейн заявив, що його турбує тільки перемога з командою на Євро-2024, а не можливість завоювати Золоту бутсу турніру.

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Кейн із 3 голами є одним із 6 футболістів, які лідирують у бомбардирських перегонах. Якщо нічого не зміниться, то кожен із них отримає по статуетці.

"Зрештою, коли ти заходиш так далеко на турнірі, ти не думаєш про Золоту бутсу. Ти думаєш про перемогу в турнірі, і це все, що має значення. Так що, звичайно, як нападник, я б хотів забити в неділю, але якщо хтось інший заб'є, і ми виграємо, я не буду розчарований", — сказав Кейн на прес-конференції.

Нагадаємо, що 14 липня збірна Англії зіграє у фіналі Євро-2024 проти збірної Іспанії.