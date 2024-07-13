Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо вашій увазі історію поєдинків збірних Іспанії та Англії.

У неділю, 14 липня, нас чекає протистояння топових збірних у фіналі чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Це буде матч між збірними Іспанії та Англії, які зустрінуться один з одним у битві за трофей.

Історія протистоянь Іспанії та Англії почалася ще в минулому столітті, коли перший матч було зіграно у далекому 1929 році. Тоді це був товариський матч, який закінчився перемогою іспанців з рахунком 4:3.

З того часу команди провели 27 поєдинків, з яких англійці виграли 13, а іспанці – 10. Також було 15 нічийних результатів. Різниця м'ячів – 45:32 на користь "трьох левів".

Найбільша перемога Іспанії була у товариській грі 1960 року, коли іспанці виграли з рахунком 3:0. Англія у свою чергу обіграла Іспанію з рахунком 7:1 — це був товариський матч 1931 року.

Football.ua згадує найважливіші матчі збірних Іспанії та Англії у фінальних стадіях великих турнірів.

ЧС-1950. Груповий етап. 02.07.1950. Маракана, Ріо-де-Жанейро (Бразилія)

Іспанія - Англія 1:0

Гол: Сарра, 48.

Іспанія: Рамальєтс, Алонсо, Парра, Ж. Гонсальво, Пучадес, М. Гонсальво, Панисо, Ігоа, Сарра, Басора, Гаінса.

Англія: Вільямс, Ремзі, Екерслі, Райт, Дікінсон, Г'юз, Байлі, Мілберн, Мет'юз, Мортенсен, Фінні.

Вперше на великому турнірі Іспанія та Англія зустрілися на груповій стадії чемпіонату світу 1950 року, що проходив у Бразилії.

Загалом це була рівна гра, але англійці частіше загрожували воротам іспанців, особливо після подач з флангів. Однак саме іспанці забили, як виявилося, єдиний і вирішальний гол, у схожому стилі.

На 48 хвилині Тельмо Сарра у воротарській зоні випередив воротаря суперника та замкнув скидку партнера по команді.

Євро-1980. Груповий етап. 18.06.1980. Стадіо Дієго Армандо Марадона, Неаполь (Італія)

Іспанія — Англія 1:2

Голи: Дані, 48 (пен) — Брукінг, 19, Вудкок, 61.

Іспанія: Арконада — Кунді, Ольмо, Алексанко, Гордільйо — Самора, Саура, Карденоса (Карраско, 46), Урія — Сантільяна, Хуаніто (Дані, 46).

Англія: Клеменс — Міллс, Вотсон, Томпсон, Андерсон (Черрі, 86) — Брукінг, Макдермотт, Годдл (Марінер, 77), Вілкінс — Вудкок, Кіган.

Попередження: Карраско — Макдермотт.

На 54 хвилині Дані (Іспанія) не реалізував пенальті.

Друга дуель у фінальних стадіях великих турнірів відбулася на Євро-1980, коли команди зустрілися на груповому етапі.

Англійці відкрили рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 19 хвилині Тревор Брукінг опинився сам на дальній стійці та спокійно розстріляв ворота іспанців. Іспанія могла відігратися ще до перерви, але спочатку Саура не влучив у ворота після сольного проходу з кількох метрів, а потім він же не реалізував вихід віч-на-віч завдяки зусиллям воротаря Рея Клеменса.

У перерві головний тренер іспанців Ладислав Кубала випустив на поле Дані, який на 48 хвилині зрівняв цифри на табло. Хесус Самора гарно обіграв захисника та заробив пенальті, який реалізував Дані. Потім на 54 хвилині Саура заробив ще один одинадцятиметровий удар – Дані знову забив, але суддя скасував гол і змусив перебити іспанця, який з другої спроби пробив у кут, але не сильно – Клеменс намертво забрав м'яч.

Через сім хвилин Луїс Арконада відбив гарматний постріл англійця перед собою, а першим на добиванні був Тоні Вудкок, який і вивів "трьох левів" уперед. Іспанці до останнього намагалися відігратися і були гарні шанси забити, але англійці вистояли та здобули перемогу.

ЧС-1982. Груповий етап. 05.07.1982. Сантьяго Бернабеу, Мадрид (Іспанія)

Іспанія — Англія 0:0

Іспанія: Арконада, Періко, Алексанко, Гордільйо, Камачо, Самора, Сантільяна, Сатрустегі, Саура (Уральде, 67), Тендільйо (Маседа, 72), Урк'яга.

Англія: Шилтон, Бутчер, Вудкок (Кіган, 64), Вілкінс, Марінер, Міллс, Робсон, Рікс (Брукінг, 63), Сенсом, Томпсон, Френсіс.

Попередження: Вілкінс.

Через два роки Іспанія та Англія знову зустрілися на груповій стадії чемпіонату світу. При цьому іспанці грали при своїх уболівальниках на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Загалом вийшов насичений поєдинок із гострою боротьбою, де обидві команди намагалися нав'язати свій стиль гри – іспанці грали у більш комбінаційний футбол, тоді як англійці традиційно більше навішували з флангів та грали через діагоналі.

Це приносило свої плоди у вигляді достатньої кількості моментів, щоб забити, але обидві команди поділили очки та не порадували глядачів забитими м'ячами.

Євро-1996. 1/4 фіналу. 22.06.1996. Вемблі, Лондон (Англія)

Іспанія — Англія 0:0 (після серії пенальті — 2:4)

Іспанія: Субісаррета — Абелардо, Алькорта (Лопес, 72), Надаль — Сергі, Манхарін (Альфонсо, 46), Амор, Єрро, Бельсує — Салінас (Камінеро, 46), Кіко.

Англія: Сімен — Пірс, Саутгейт, Адамс, Невілл — Андертон (Стоун, 109), Гаскойн, Платт, Макманаман (Бармбі, 109) — Шерінгем (Фаулер, 109), Ширер.

Попередження: Абелардо, Бельсує, Альфонсо — Невілл.

1996 року було більш гучне протистояння, коли Іспанія та Англія зустрілися на стадіоні Вемблі в Лондоні в рамках чвертьфіналу Євро-1996. До речі, у захисті збірної Англії виступав її нинішній головний тренер Гарет Саутгейт.

У першому таймі була гостра гра, в якій обидві збірні мали чудові шанси забити. У англійців головним в атаці був Алан Ширер, який кілька разів погрожував воротам суперника, але всі його спроби були зведені нанівець сейвами Андоні Субісаррети. У іспанців Кіко запоров вихід один на один, коли не зміг прокинути м'яч повз воротаря Девіда Сімена, який вчасно вийшов з воріт. Також Іспанія двічі забивала, але обидва рази з офсайду.

Другий тайм розпочався з дуже спірного епізоду, в якому Перес Альфонсо претендував на пенальті після контакту з ногою англійця у штрафному майданчику "трьох левів". Проте арбітр не повірив іспанцеві та показав йому жовту картку за симуляцію. Після цього Тедді Шерінгем з неймовірної позиції не влучив по м'ячу, перебуваючи один перед воротами суперника. Через кілька Ширер у такій самій ситуації з пари метрів відправив м'яч по горобцях.

В овертаймах були моменти у Пола Гаскойна та Альфонсо, але вони ними не скористалися. У результаті серія пенальті, де Фернандо Єрро пробив потужно, але в поперечину, а потім вирішальний удар Мігеля Надаля парирував Сімен, вивівши свою команду до півфіналу, де англійці поступилися майбутньому чемпіону Німеччини в серії пенальті.

Ліга націй. Ліга А. 1 тур. 08.09.2018. Вемблі, Лондон (Англія)

Англія — Іспанія 1:2

Голи: Рашфорд, 11 — Ньїгес, 13, Родріго, 32.

Англія: Пікфорд — Гомес, Стоунз, Магвайр — Шоу (Роуз, 53), Лінгард, Аллі, Гендерсон (Даєр, 64), Тріпп'єр — Кейн, Рашфорд (Велбек, 90+4).

Іспанія: Де Хеа — Алонсо (Мартінес, 87), Рамос, Начо, Карвахаль — Ньїгес, Бускетс, Тьяго (Серхі Роберто, 80) — Іско, Родріго, Аспас (Асенсіо, 68).

Попередження: Гендерсон, Шоу, Стоунз, Роуз — Карвахаль.

Після серії товариських матчів Англія та Іспанія зустрілися у стартовому турі Ліги націй у 2018 році. У цей час вже можна було побачити діючих зірок двох топ-збірних Європи, а англійцям вже керував Саутгейт, тоді як іспанцями — Луїс Енріке.

Вже на 11 хвилині Люк Шоу чудовим пасом повз двох захисників вивів Маркуса Рашфорда віч-на-віч і той у дотик пробив повз Давіда Де Хеа. Не встигнувши порадіти команда Саутгейта пропустила — через дві хвилини Родріго прострілом з правого краю штрафного майданчика знайшов у центрі Сауля Ньїгеса, який в дотик пробив точно в кут воріт Джордана Пікфорда.

Потім на 32 хвилині Кіран Тріпп'єр сфолив на фланзі. Пішла подача зі стандарту на ближню стійку від Тьяго, де Родріго класно позбувся опіки і легко переправив м'яч у сітку воріт.

Після чергового сейву Де Хеа на початку другого тайму, Саутгейт був змушений зробити заміну — Шоу головою зіткнувся з опонентом і його на ношах винесли з поля.

До кінця тайму особливо небезпечних моментів не було, якщо не брати до уваги удари від Рашфорда та Тьяго. На останніх хвилинах Велбек не дав Де Хеа зафіксувати м'яч на лінії воротарського майданчика, після чого забив, але суддя відмінив гол через напад на голкіпера.

Ліга націй. Ліга А. 4 тур. 15.10.2018. Естадіо Беніто Вільямарін, Севілья (Іспанія)

Іспанія — Англія 2:3

Голи: Алькасер, 58, Рамос, 90+8 — Стерлінг, 16, 38, Рашфорд, 30.

Іспанія: Де Хеа — Алонсо, Рамос, Начо, Хонні — Ньїгес (Алькасер, 56), Бускетс, Тьяго — Асенсіо, Аспас (Себальйос, 57), Родріго (Мората, 72).

Англія: Пікфорд — Чілвелл, Гомес, Магвайр, Тріпп'єр (Александер-Арнольд, 85) — Вінкс (Чалоба, 90), Даєр, Барклі (Вокер, 75) — Стерлінг — Кейн, Рашфорд.

Попередження: Рамос, Хонні, Себальйос, Мората — Даєр, Вінкс, Магвайр.

Через місяць збірні Іспанії знову зустрілися в четвертому турі Ліги націй, і якщо в іспанців були точкові зміни у складі, то англійці зробили суттєві перестановки, і, можливо, саме це допомогло їм шокувати команду Луїса Енріке.

Вже на перших хвилинах іспанці дивом не забили, коли Пікфорд головою парирував удар від Тьяго з близької відстані. Потім Бусткес не влучив у нижній кут воріт з лінії воротарського майданчика.

Однак, незважаючи на такий домінуючий початок від Іспанії, Англія повела в рахунку на 16 хвилині — Рахім Стерлінг забив ідеальну копію першого гола минулого матчу, скориставшись передачею Рашфорда. Потім на 30 хвилині Гаррі Кейн вивів Рашфорда на побачення з воротарем між двома захисниками і той пробив точно у ворота, подвоївши перевагу "трьох левів". Через сім хвилин Росс Барклі віддав на Кейна у штрафний майданчик, а Гаррі скинув м'яч на Стерлінга, який з кількох метрів прошив Де Хеа, оформивши дубль.

У другому таймі англійці грали по рахунку, віддавши м'яч іспанцям, які, окрім дальніх ударів, довгий час нічого не створили. Однак на 58 хвилині Пако Алькасер головою замкнув передачу Марко Асенсіо з кутового.

Після цього був божевільний момент від Пікфорда, який ледь не привіз м'яч у свої ворота. Джордан уявив себе нападником та вирішив обіграти суперника, але щось пішло не так, і лише дивом він встиг виправити ситуацію, вибивши м'яч на кутовий.

Іспанія не здавалася і за кілька хвилин Алонсо головою пробив у поперечину воріт. Наприкінці матчу Серхіо Рамос вже був додатковим нападником і ця ставка зіграла, коли Серхіо в падінні головою замкнув подачу Дані Себальйоса. На більше іспанців не вистачило...