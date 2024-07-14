Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вже сьогодні довгоочікуваний фінал Євро-2024.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився напередодні фінального матчу Євро-2024 з національною командою Англії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Незалежно від результатів та гри на цьому Євро я знав, що в Англії дуже хороша команда, дуже гарний підбір гравців і що рано чи пізно вони "ввімкнуться". Це чудова команда.

Я здогадувався про їх силу через винятковий рівень її гравців. Тож із нашого боку немає жодної самозаспокоєності або надмірної самовпевненості. Насправді гра з Англією — це, гадаю, зовсім інший матч з-поміж усіх, раніше проведених нами на чемпіонаті Європи.

Англія — це суперник, який абсолютно відрізняється від Франції чи Німеччини, але водночас із гравцями найвищого рівня, які завойовували найбільші титули по всій Європі та грають за великі клуби. Нам потрібно ставати сильнішими й надалі. Яка команда доб'ється переваги, припуститься менше помилок, та й буде набагато ближчою до підсумкової перемоги.

Суть у тому, що, коли відзначаєш свій день народження, хочеться опинитися в колі сім'ї. Коли ж це неможливо, найкраще — це мати можливість перебувати разом із нинішнім складом та штабом команди. Ці моменти емоційні, і вони багато в чому допомогли нам стати згуртованішими", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, фінал Євро між збірними Іспанії та Англії відбудеться 14 липня, початок о 22:00 за київським часом.