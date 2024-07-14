Іспанський фахівець проводить видатний турнір.
Де ла Фуенте, getty images
14 липня 2024, 11:22
Напередодні фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Англії, керманич "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте поділився своїми думками з футбольною спільнотою. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.
"Я щасливий. У мене немає часу накопичувати в житті все погане, тільки хороше. Вийти у фінал чемпіонату Європи — одне з найбільших досягнень у світовому футболі. Ми дуже спокійні та чекаємо на видатну гру.
Іспанія спокійна. Ми ніколи не втрачали тверезого погляду. Знаємо, що завтра фаворита немає — це дуже рівна гра. Також ми усвідомлюємо, що якщо не зіграємо вище за рівень, який показували на цьому турнірі, — якщо не будемо повністю сфокусовані, якщо робитимемо помилки, — то не зможемо перемогти. Я знаю, що моя команда здатна все це зробити. Ми з нетерпінням чекаємо матчу з максимальною повагою до наших суперників.
Яку гру ми очікуємо з Англією? Це фінал, тому буде дуже рівна гра, дуже конкурентна. Люди повинні розуміти, що ці матчі завжди залежать від найдрібніших деталей. Команда, яка допустить менше помилок, виграє. Наша команда підходить до цього фіналу на своєму піку.
Я — гладіатор, мені подобається бути на арені. Мені дуже подобається бачити щасливих людей, і я знаю, якими щасливими будуть мої гравці, якщо ми виграємо. Ми дуже натхнені тим, як вся країна показує нам свою підтримку.
Я хочу подякувати за чудову роботу двом гравцям: Педрі, який, на жаль, зазнав травми, та Айосе Пересу, в якого були проблеми з першої гри, але він дуже багато працював. На жаль, вони не зможуть зіграти у фіналі. Гаві приїде, щоб підтримати нас, він буде гравцем під номером 27.
Іноді мені соромно, бо вимагаю від своїх гравців занадто багато. Завтра я не буду просити нічого особливого. Я бачу їхні обличчя і бачу їхній настрій. Просто попрошу їх насолодитися тим, на що вони заслужили. Я хочу, щоб вони отримували задоволення від фіналу.
Ми повинні підійти до фіналу в бойовому настрої. Ми пишаємося тим шляхом, який пройшли, щоб потрапити сюди. Ніхто нічого не дав цій команді просто так. Вони все це заслужили на полі. Ми маємо право сильно пишатися тим, що зробили. Бачити, як країна так пишається цією командою, це прекрасне відчуття", — сказав Де ла Фуенте.