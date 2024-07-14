Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанський фахівець проводить видатний турнір.

Напередодні фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Англії, керманич "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте поділився своїми думками з футбольною спільнотою. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я щасливий. У мене немає часу накопичувати в житті все погане, тільки хороше. Вийти у фінал чемпіонату Європи — одне з найбільших досягнень у світовому футболі. Ми дуже спокійні та чекаємо на видатну гру.

Іспанія спокійна. Ми ніколи не втрачали тверезого погляду. Знаємо, що завтра фаворита немає — це дуже рівна гра. Також ми усвідомлюємо, що якщо не зіграємо вище за рівень, який показували на цьому турнірі, — якщо не будемо повністю сфокусовані, якщо робитимемо помилки, — то не зможемо перемогти. Я знаю, що моя команда здатна все це зробити. Ми з нетерпінням чекаємо матчу з максимальною повагою до наших суперників.

Яку гру ми очікуємо з Англією? Це фінал, тому буде дуже рівна гра, дуже конкурентна. Люди повинні розуміти, що ці матчі завжди залежать від найдрібніших деталей. Команда, яка допустить менше помилок, виграє. Наша команда підходить до цього фіналу на своєму піку.

Я — гладіатор, мені подобається бути на арені. Мені дуже подобається бачити щасливих людей, і я знаю, якими щасливими будуть мої гравці, якщо ми виграємо. Ми дуже натхнені тим, як вся країна показує нам свою підтримку.