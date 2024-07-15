14 липня відбувся фінальний матч Євро-2024, у якому збірна Іспанії з рахунком 2:1 обіграла Англію.

Після закінчення матчу УЄФА оголосив імена володарів індивідуальних нагород за підсумками турніру.

Найкращим молодим футболістом Євро-2024 було визнано вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямаля. 17-річний гравець Барселони на цьому турнірі забив 1 м'яч і віддав 4 гольові передачі. 

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія