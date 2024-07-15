Нагорода для іспанського футболіста.
Ламін Ямал, Getty Images
15 липня 2024, 00:57
14 липня відбувся фінальний матч Євро-2024, у якому збірна Іспанії з рахунком 2:1 обіграла Англію.
Після закінчення матчу УЄФА оголосив імена володарів індивідуальних нагород за підсумками турніру.
Найкращим молодим футболістом Євро-2024 було визнано вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямаля. 17-річний гравець Барселони на цьому турнірі забив 1 м'яч і віддав 4 гольові передачі.
На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.