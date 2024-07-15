Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник англійців підбив підсумки.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про поразку у фіналі Євро-2024.

"Іспанія була найкращою командою на турнірі. Ми недостатньо добре тримали м'яч, але залишалися в грі до останніх 10 хвилин. Мені дуже шкода всіх, правда.

Гравці були чудові, я пишаюся тим, що вони зробили. Нам просто не вистачило зовсім трохи.

Після голу Палмера ми отримали свого роду імпульс, а також мали хорошу можливість зрівняти рахунок наприкінці матчу. Але я не впевнений, що ми зробили достатньо для перемоги протягом 90 хвилин", — сказав Саутгейт.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.