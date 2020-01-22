Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Ювентус подходит к поединку с серией и четырех побед кряду. К тому же, туринцы за два тура смогли оторваться от Интера на четыре балла, что станет отличным гандикапом для дальнейшей борьбы за чемпионство. Тем не менее, не стоит забывать и о Кубке Италии. На предыдущей стадии команда Сарри разобралась с Удинезе.

Рома, в свою очередь, преодолела барьер в виде Пармы и собирается побороться за титул. Римляне совсем недавно принимали Ювентус на своем поле и уступили 1:2. Нет сомнений, что Паулу Фонсека и команда сделали выводы из не самой надежной игры в обороне. Кубковое противостояние — место для неожиданных результатов, а потому "волки" могут удивить оппонента.

Что касается статистики личных противостояний, то Ювентус выиграл три из последних пяти матчей, а также один сыграл вничью. Команды лишь однажды смогли отметиться тремя и более забитыми мячами. Тот же матч оказался и тем, в котором команды смогли обменяться голами.

Компания Фаворит Спорт отдает существенное преимущество Ювентусу, предоставляя на победу подопечных Маурицио Сарри коэффициент 1,57. На римлян, в свою очередь, можно поставить с показателем 5,60, а ничейный результат оценивается в 4,2.