Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Аталанта в рамках 23 тура чемпионата Италии отправится в гости к неуступчивой Фиорентине.

Фиорентина – Аталанта

Суббота, 8 февраля, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Фиорентина после не самого лучшего отрезка сезона набрала неплохой ход, выиграв три поединка кряду, но после этого произошла ничья с Дженоа и два поражения — от Интера и Ювентуса. Впрочем, упрекать за них вряд ли стоит, ведь уровень соперников, очевидно, выше. Расстояние до шестой строчки составляет всего лишь восемь очков, а потому "фиалки" еще могут побороться за еврокубки.

Что касается Фиорентины, то команда выступает очень нестабильно, чередуя домашнее поражение от СПАЛа с выездным "убийством" Торино со счетом 7:0. Такой разброс в результатах оставил команда Гасперини вне борьбы за три призовые места — слабо верится, что удастся вклиниться в идущую гонку. Также Аталанта имеет все шансы укрепиться на четвертом месте, учитывая поражение Ромы.

Статистика личных встреч говорит в пользу Аталанты. Бергамаски выиграли два из последних пяти поединков при двух ничьих. Последняя встреча между командами, тем не менее, завершилась победой Фиорентины — "фиалки" выбили Аталанту из Кубка Италии благодаря голам Патрика Кутроне и Поля Лирола.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение бергамаскам, предоставляя на победу подопечных Джан Пьеро Гасперини коэффициент 1,93. На Фиорентину, в свою очередь, можно поставить с показателем 4, а ничейный результат оценивается в 3,75.