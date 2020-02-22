Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Фиорентина примет Милан в рамках 25 тура чемпионата Италии и постарается продлить эйфорию после игры с Сампдорией. "Фиалки" выиграли в прошлом туре со счетом 5:1, тем самым прервав длительную серию неудач. Фиорентина находится на тринадцатом месте турнирной таблицы, но до шестой строчки дистанция составляет семь очков. Еще есть время и возможности спасти сезон, но нужно набирать очки практически в каждом матче.

Милан тоже выдал три поединка без побед и наконец-то смог триумфовать в прошлом туре, минимально одолев Торино. Дела команды Стефано Пьоли значительно лучше, чем у оппонента. После неудачного начала сезона команда поднялась на восьмое место, уступая шестой Вероне лишь по дополнительным показателям.

Что касается статистика личных встреч, то из последних пяти матчей команды выиграли по два и один сыграли вничью. Три из них завершились с тоталом меньше 2,5 голов. В аналогичном количестве игр был зафиксирован проход прогноза "обе забьют".

Компания Фаворит Спорт отдает небольшое предпочтение гостям, предоставляя на победу команды Стефано Пьоли коэффициент 2,63. На Фиорентину, в свою очередь, можно поставить с показателем 2,71, а ничейный результат оценивается в 3,3.