Фавориты противостояний

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В рамках третьего тура чемпионата Франции Пари Сен-Жермен сыграет на своем поле с Марселем. Парижане по-прежнему испытывают серьезные проблемы кадрового характера. Анхель Ди Мария, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Кейлор Навас и Леандро Паредес находятся на карантине. К счастью для Томаса Тухеля, вернулся Неймар.

ПСЖ проиграл в первом туре Лансу, а вот Марсель в результативном поединке одолел Брест на выезде. Товен после восстановления от травмы засиял новыми красками и может повести команду к победе в отчетном матче.

Что касается истории личных встреч, то тут преимущество всецело на стороне ПСЖ. Пять побед в пяти последних поединках с общим счетом 15:1. Впрочем, у "провансальцев" будет отличная возможность сломить неудачную тенденцию.

Фаворитом этого противостояния считается Пари Сен-Жермен. Так, компания Фаворит оценивает его шансы на победу коэффициентом 1,79. Шансы на успех гостей оцениваются в 4,4, тогда как коэффициент на ничью составляет 4.

Напомним, матч ПСЖ — Марсель состоится в воскресенье, 13 сентября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.