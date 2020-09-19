Фавориты противостояний

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В рамках первого тура чемпионата Германии Боруссия Д примет на своем поле Боруссию М. Подопечные Люсьена Фавра в очередной раз попытаются навязать Баварии борьбу во внутреннем первенстве, но мюнхенцы уже четко очертили свои притязания на салатницу уничтожением Шальке со счетом 8:0.

Гладбахцы, в свою очередь, вряд ли строят столь амбициозные планы. В планах Боруссии М, наверняка, успешное выступление в Лиге чемпионов, куда команда пробилась благодаря четвертому занятому месту по итогам прошлого сезона.

Что касается статистики личных встреч, то тут перевес на стороне дортмундцев, которые выиграли последние пять поединков. Трижды был зафиксирован счет 2:1, а также по разу — 1:0 и 2:0. У гладбахцев будет мотивация сломить неприятную тенденцию.

Фаворитом этого противостояния считается Боруссия Д. Так, компания Фаворит оценивает ее шансы на победу коэффициентом 1,62. Шансы на успех гостей оцениваются в 5,2, тогда как коэффициент на ничью составляет 4,4.

Напомним, матч Боруссия Д — Боруссия М состоится в субботу, 19 сентября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.