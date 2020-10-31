Фавориты противостояний

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В рамках центрального поединка Бундеслиги Боруссия М сразится на своем поле с Лейпцигом.

Боруссия М — Лейпциг

Суббота, 31 октября, Боруссия Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogо

Поединок, которые определенно должен вызвать внимание со стороны украинской публики, ведь Боруссия уже на следующей неделе будет противостоять Шахтеру в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Анализируя нынешнюю форму команды, можно констатировать, что у Гладбаха все впорядке. Команда Розе была в шаге от того, чтобы добыть победу в матчах против Реала и Интера, да и в чемпионате "жеребцы" постепенно поднимаются вверх по турнирной таблице.

Лейпциг, в свою очередь, отлично ощущает себя в рамках Бундеслиги. Команда единолично занимает первое место, не потерпев ни одного поражения в сезоне. Только вот в Лиге чемпионов накануне "быки" неприятно удивили своих поклонников, уступив Манчестер Юнайтед на выезде со счетом 0:5.

Отметим, что в очном противостоянии Гладбах и Лейпцига подавляющее преимущество на стороне "быков" — пять побед, в то время, как у Боруссии ноль.

Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям. Так, компания Фаворит предлагает на победу Лейпцига коэффициент 2,38. Победа Боруссии оценивается в 2,92, а ничейный результат — в 3,70.